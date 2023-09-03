現代人雖然重視飲食健康，對食物營養也誤解不少。對此，營養師郭彥廷整理出3個常見的營養迷思，包括「優格含膳食纖維」、「白木耳含膠原蛋白」及「蝦仁膽固醇很高」。其中她提到，若以每100g比較，明蝦仁的膽固醇含量遠低於雞蛋，只要不吃蝦頭，膽固醇的攝取量並不高。

營養師郭彥廷在個人Instagram帳號「sabbilightkitchen」發文，列出3個容易被誤會的食物，並一一進行說明。

首先是優格不含膳食纖維，郭彥廷表示，膳食纖維來自植物細胞壁，因此只存在於植物性的食物中，例如蔬菜水果，或酵母、蕈菇類；動物性的食物，包含乳製品，天然的情況下都不含膳食纖維。

不過，郭彥廷也提到，市面上有些優格會額外添加水溶性膳食纖維，讓優格中的好菌可跟膳食纖維相輔相成，達到更好的消化道機能保健功效。

其次為白木耳不含膠原蛋白，郭彥廷解釋，膠原蛋白是動物結締組織中的蛋白質，因此只存在於動物性的食物中，因此白木耳、桃膠、黃金果、秋葵等，皆完全不含膠原蛋白。

郭彥廷補充，實際上，白木耳黏黏的成分是多醣體、膳食纖維，有助體內環保，維持健康。不過值得注意的是，有些白、黑木耳飲品中，常額外添加許多的糖，反而是造成膠原蛋白斷裂的元兇。

最後是蝦仁的膽固醇其實不高，郭彥廷表示，很多人對此感到意外，但根據台灣食品資料庫顯示，每100克的明蝦仁含膽固醇120毫克，對比雞蛋則是含389毫克。她強調，只要不吃蝦頭，膽固醇的攝取量並不高。而真正的高升膽固醇食物，是動物性脂肪及高糖、高油的加工食品，避開這些食物，才能保養血脂肪。