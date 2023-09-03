藝人炎亞綸陷入性騷疑雲，7月份因涉《兒童及少年性剝削防制條例》諭令50萬交保，目前依舊全面停工中，而神隱多日的他昨（2）日現身一場中元普渡活動中，見到他身穿白衣，戴著白色口罩，裝扮相當低調，同場參與普渡的藝人則還有謝佳見。

炎亞綸雖然以50萬元交保，但近日工作依舊停擺，前陣子被目擊前往宜蘭的道教總廟三清宮祭拜。如今炎亞綸出現在風水師、精油師瑪林的臉書中，正和大家一起參與中元普渡祭拜活動，見到他戴著眼鏡、口罩，身穿白衣搭配米色長褲，一身低調素顏裝扮，祭拜時，雙眼緊閉看起來十分虔誠。

炎亞綸現身普渡活動，他的左二是謝佳見。(圖/Mahoya靈氣精油、Marling 瑪林 臉書)

今年6月「抖音男神」網紅耀樂日前指控藝人炎亞綸在他未成年時發生性關係，並偷拍影片。士林地檢署3日指揮警方傳喚炎到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。他表示，「現在最重要的還是全力地配合這個司法調查，那有一些事情呢，我也會努力地捍衛我自己的清白」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。