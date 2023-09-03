券商中股報導，雖然截至去年底大陸A股累計不超過200家下市，整體下市家數十分有限，但多數集中在這兩年。報導指出，今年下市案例亮點較多，其中面值下市成為主流，涉及家數與財務類強制下市相同。重大違法下市數量有所提升，顯示出監管部門對違法行為「零容忍」的決心。此外，房企下市潮亦十分吸睛。

報導引述業內人士表示隨著全面註冊制改革落地，市場流動性分化，「殼資源」進一步貶值，績差股也會被邊緣化。市場化的新陳代謝加速，有利於市場長期健康發展。後續下市力度加大，整體優勝劣汰機制也有助於市場發展。