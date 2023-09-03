每個人的愛情觀都不盡相同，有些人感覺對了就會迅速進入一段關係，有些人則是喜歡平穩，不會太快投入愛情，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座重視細水長流的感情，對他們來說結婚生子、建立家庭，才是首要目標。

1、金牛座

金牛座追求平穩安定，最怕變動，對於愛情態度也理性務實，只想要認真談戀愛，平淡過日子，對他們而言轟轟烈烈並不重要，踏實、平靜最可貴。所以金牛一旦戀愛，就會想要建立家庭、結婚生子，希望一段感情可維持天長地久。

2、巨蟹座

巨蟹座親切、顧家、重視愛，他們最怕沒安全感，十分嚮往家庭生活的溫暖。因此談感情一開始會因害怕受傷，不敢太快投入，可是一旦談戀愛，就會全心全意盼著開花結果，和對方共組溫馨的家，並會把對方照顧得妥貼，彼此互相依靠、關係細水長流。

3、處女座

處女座個性傳統又保守，且極度缺乏安全感，他們只能接受完美、持久、穩定的愛情。面對一段感情時會十分冷靜理性，也不輕易陷入情網，喜歡與對方慢慢培養感情，轟轟烈烈的愛反而會讓他們焦慮不安，但只要確認就會細水長流、不輕易動搖。

4、摩羯座

摩羯座面對愛情小心翼翼、認真謹慎，在未遇到真愛以前，絕不會追求一時爽快，為愛而愛。只有在確認形勢安全，可以步入婚姻後才會慢慢投入真情，認為是否浪漫無關緊要，重要的是能不能天長地久。他們只追求以結婚為目的的戀愛，一旦愛上就會死心塌地，婚後也會努力為家庭生活而奔波。