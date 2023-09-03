北京證券交易所在迎來設立兩周年之際實施大幅改革，大陸證監會1日發佈《關於高品質建設北京證券交易所的意見》，將改善市場流動性作為重點，從企業端、投資端、交易端等提出19條系統性改革措施。例如開放已開通科創板交易許可權的投資者可快速開通北交所交易許可，理論上將迎來新增400萬投資人入場。

據第一財經報導，此次改革方向，不僅針對流動性問題，對市場最關注的投資者門檻問題，大陸證監會表示，「後續再視市場運行情況研究論證結構性優化投資者適當性管理要求」，針對轉板問題則表示將穩妥有序推進。

另外，此次還明確對已經具備上市條件的優質中小企業，在符合北交所市場定位前提下，允許其首次公開發行並在北交所上市。

此次《意見》的19條主要提出4大方向工作。第一是加快高品質上市公司供給，包括改善新增上市公司結構，優化發行上市制度安排等；二是穩步推進市場改革創新，包括持續豐富產品體系，改進和完善交易機制，優化發行承銷，加強多層次市場互聯互通，擴大投資者隊伍。

第三則是優化市場發展基礎和環境，更好發揮仲介機構作用，持續提升監管效能與市場風險監測預警，第四是強化組織保障，強化全鏈條監督制衡，做好新聞輿論引導等。

目前，北交所上市公司已有217家，是開市時的近3倍。其中大陸國家級專精特新「小巨人」企業占比超過4成，高新技術企業占比逾9成，累計公開發行融資超440億元（人民幣，下同），合格投資者達557萬戶。