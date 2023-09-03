中颱海葵暴風圈已經觸南投縣，清境農場勸導遊客看完綿羊秀要儘速下山。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

中颱海葵暴風圈清晨碰觸東部陸地，受到颱風外圍環流影響，南投縣山區也開始下雨，仁愛鄉清境農場上午約50人不畏風雨入園觀賞綿羊秀，農場擔心愈晚風雨愈大，柔性勸導遊客儘速下山，3日住房率原有兩成，基於安全也請房客擇期入住或退房。

遊客撐著傘進入青青草原，農場員工關心詢問：「下山打算去哪裡玩？」有遊客開心回應將往花蓮方向走，員工連忙貼心勸阻：「現在那邊風雨太大！」另也有遊客打算下山後往台中等北部方向一路玩回家。

清境農場副場長王仁助指出，農場2日起將沙包放置國民賓館、遊客中心等處大門，所有玻璃窗也貼上膠帶防颱，原本近七成住房率，憂颱風影響已預警性退訂剩不到兩成，3日山區開始下雨，柔性勸導遊客儘速下山，而原本近3成住房率，基於安全也請房客擇期入住或退訂。

據觀測資料，合歡山頂中午出現14級強陣風，陣風也達8級以上，小奇萊山區觀測到12級強陣風。日月潭氣象站發文提醒，海葵颱風預估傍晚4時許從北台東登陸，各地風雨會顯著增強，南投縣3日傍晚後到4日平均風力預估5至6級、陣風8至9級，呼籲民眾留意樹倒或飛落物危險，山區慎防土石崩落、道路中斷。