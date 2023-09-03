求職面試第一印象很重要，一名男子拿超商販售的簡易履歷表問網友，「有人面試用這張嗎？」貼文曝光，多數人不建議在公司行號面試使用，餐飲業、打工性質的工作上較適合，還有過來人說「找工作用這種履歷，曾被面試官翻白眼，是巨雷。」

原PO昨（2）日於論壇《Dcard》上傳一張照片，圖中為便利超商販售的履歷表，欄位包括姓名、性別、年齡、籍貫、學歷、家庭狀況、連絡電話、通訊地址、曾任職務、身分證、應徵職務及有無機車駕照等。

原PO好奇問，「請問有人面試是帶這個去嗎？找工作可以用7-ELEVEn的履歷表嗎？」貼文上線，網友都表示，這種履歷表只適合用在餐飲、打工性質的工作，「這個比較適用在找工讀上」、「面試臨時打工和兼職PT適用」、「找餐飲可以用這個，其他工作建議不要」、「找正職看到一定覺得你巨雷」；有網友表示，「我之前帶這履歷去應徵服飾店，面試的人當場傻眼，問我這是什麼」。

但也有部分人說履歷表格式不影響，有能力及經驗更重要，「我就是用這個應徵政府機關，還貼了照片，一樣錄取，有經驗比較重要」、「我找醫護工作我都用這個，看是你們的工作雷還是我雷」、「有些公司會有自己給面試人員寫的履歷，我不管什麼工作都用這個面試」。