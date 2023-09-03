大陸日前減半徵收股票交易印花稅，外界關注香港是否跟進減收。香港財政司司長陳茂波表示，調低股票印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投，零散的刺激措施，既無助於提振市況，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，效果適得其反。

香港《信報》報導，陳茂波在網誌稱，港股過去一段時間的表現顯然並不理想，坊間一再有聲音要求調低股票交易印花稅，但客觀數據反映，下調股票交易印花稅率無法從根本上提振股市。他以1999至2001年的經驗為例，期間股票印花稅三度下調，但日均成交額則由1997年約143億元（港元，下同），下降至2002年的60億元。

陳茂波提到，要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎到入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等，這些都不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達致的效果。

他指出，香港當局上周二成立促進股票市場流動性專責小組，小組將會召開首次會議，將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制等。

陳茂波強調，股市漲跌也受地緣政治及市場情緒所左右，西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對香港和大陸股市的信心。未來數月他將會出訪歐美等地，親身說明「一國兩制」的獨特優勢為香港發展帶來的新機遇和新潛力，並介紹香港的最新發展，包括創新科技、綠色科技和綠色金融，以及第三代互聯網等。