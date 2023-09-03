一名男網友分享，公司招募新人，面試要考英文，但卻不是考單字，而是要求應徵者從A寫到Z，沒想到理應很簡單的題目，竟難倒一票大學畢業生，讓他看了超想笑，也引發網友討論，不少苦主坦言這比考單字還難，但也有網友吐槽說，考這個的用意是什麼，感覺沒有鑑別度。

一名男網友近日在Dcard上發文分享，公司要求來面試的人至少要大學畢業，面試考英文，題目要應徵者從A寫到Z，結果10個應徵者中，竟有2個完全寫不出來，1個卡在M就下不去，另一個則是卡在S。

男網友表示，他以為面試考A到Z怎麼寫是送分題，沒想到真的有大學畢業生寫不出來，這真的刷新他的眼界，害他差點笑翻過去。

貼文引起網友討論，不少苦主崩潰直呼，突然要寫A到Z比考英文單字還要難。「我覺得這比考國中英文的公司還過分」、「這就跟考中文，題目卻要求寫ㄅㄆㄇ一樣，應該會有一堆人寫不出來」、「發現我好像也不清楚A到Z順序」、「可能會在心裡偷偷唱歌邊寫」、「我覺得這個比考單字還難欸，但沒有鑑別度」、「真的好奇，哪個職位要考A到Z」。