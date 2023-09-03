烏克蘭法院今天下令，以涉嫌詐欺和洗錢，將億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）羈押兩個月；這場打擊烏克蘭最有權勢財閥之一的行動，格外引人注目。

柯羅莫伊斯基目前受到美國的制裁；他曾在2019年烏克蘭大選時支持當時的總統候選人澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）。他此刻被羈押，意味著基輔當局試圖表明戰時的打貪行動正取得進展。

路透社引述自由電台（Radio Liberty）報導，辯護律師表示，柯羅莫伊斯基將對法院這項裁定提起上訴，質疑羈押的合法性，但他不會為了保釋而繳納近1400萬美元的保釋金。

昨晚基輔地方法院聽審後，電視畫面顯示柯羅莫伊斯基被帶走。路透社記者無法聯繫到他本人發表評論。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）今天上午針對柯羅莫伊斯基一案在通訊軟體Telegram發布照片，顯示他在安全官員的文件上簽字。

烏克蘭安全局聲明指出，柯羅莫伊斯基於2013至2020年間，透過海外提領和他名下銀行的設施，將超過5億元荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）合法化。這筆金額約達1400萬美元（新台幣4億5000萬元）。

法院這項裁定之後，澤倫斯基似在晚間談話中間接提到此案。他感謝執法機關展現決心，將這件延續已久的案子予以法辦。

柯羅莫伊斯基是烏克蘭最富有的財閥之一，他在1991年蘇聯解體後累積了巨額產業財富，並擁有重大的政經影響力。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之前，澤倫斯基和他的團隊通過立法，要求財閥登記並遠離政治。

由於烏克蘭東部和南部的工業資產被毀，這場戰爭已削弱財閥的權力。

澤倫斯基在當選烏克蘭總統之前，以喜劇演員的身分嶄露頭角，並在柯羅莫伊斯基所擁有的電視頻道節目中扮演總統的角色。澤倫斯基否認柯羅莫伊斯基對政府有任何影響。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120903