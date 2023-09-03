歷經6年多努力，台灣國艦國造的「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」將邁入重大里程碑。全艦7月完成全船段「封殼」作業，預計於9月28日在高雄小港，舉行「原型艦下水暨命名典禮」，蔡英文總統將親自主持，屆時各界可望一睹這艘神秘國造潛艦的真面目。

蔡英文於2016年上任後，排除萬難，堅持潛艦國造政策，海軍做了10多年的潛艦夢終於成真。據了解，由於兩岸軍事情勢嚴峻，再加上2024年5月以後的新總統對潛艦國造態度未知，以及民進黨能否贏得總統大選，並在國會取得多數席位，都是未知變數，因此，蔡英文要求潛艦專案小組與台船等單位通力合作克服困難，將首艘潛艦下水時間提前到2023年，並在蔡任內編列特別預算建造後續艦，避免計畫生變。

據了解，原型艦有6個船段，預計9月中旬完成對接，9月底將下水，完成下水節點後，立即泊港測試（HAT），也是所謂的岸測，接著進行出海測試（SAT）。

所謂的下水就是「封殼」，據透露，原型艦後續的岸測將在台船海昌工廠內執行，所有系統測試完成後後，由於潛艦建造沒有乾塢，台船已採購一台特殊台車，屆時能將原型艦載到岸邊下水，岸測結束後，隨即進行海測。國安會諮詢委員會兼任潛艦專案小組召集人黃曙光、台船董事長鄭文隆在原型艦第一次海測時，都會隨行。

據了解，潛艦原型艦9月底下水並由蔡總統親自命名後，要經岸測與海測，再讓海軍作戰驗收，才決定後續艦的建造。不過，國防部決定下年度先編列後續艦經費，至於項目與金額，軍方不願說明。據研判，極可能先編列後續艦的作業費。

國防部年初曾發新聞稿強調「2-8艘後續艦屬建案作業，待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列」；現於下年度國防預算編列後續艦預算，無論金額多寡，代表軍方不會只做一艘原型艦，後續艦海軍一定會建案建造。