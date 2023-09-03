遭受強烈抵制和批評後，諾貝爾基金會宣布撤銷對俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使，出席瑞典首都斯德哥爾摩舉辦的諾貝爾獎頒獎典禮的邀請。

據《CNN》報導，斯德歌爾摩的頒獎儀式於每年12月10日舉行，6項諾貝爾獎中有5項在此頒發。諾貝爾和平獎則在挪威奧斯陸頒發。諾貝爾基金會說，按以往慣例，所有國家的大使都將應邀出席奧斯陸的頒獎儀式。

由於俄烏戰爭爆發，諾貝爾基金會去年決定，不邀請俄和白俄大使參加斯德哥爾摩的諾貝爾頒獎典禮。不過，基金會本周四（8月31日）說，今年將恢復以往做法，邀請俄白伊3國代表出席斯德歌爾摩頒獎典禮，稱其「促進向所有人傳達諾貝爾獎重要訊息的機會」。

邀請聲明一出便受到廣泛批評。多名瑞典議員周五（9月1日）稱將抵制今年在斯德歌爾摩舉行的諾獎頒獎儀式，其中一些議員的抵制理由是俄對烏發動侵略戰爭，以及伊朗對人權的鎮壓。瑞典總理克里斯特森說，他不會允許俄白伊3國參加頒獎儀式。

白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）也呼籲諾貝爾基金會不要邀請白俄總統魯卡申柯的「非法政權代表」參加任何活動。

眼見反對聲浪不斷，諾貝爾基金會周六（9月2日）在聲明中說，今年在斯德哥爾摩的諾貝爾獎頒獎儀式，將不邀請上述3國大使出席。在諾貝爾方撤銷邀請決定後，季哈諾夫斯卡婭以及烏克蘭外交部都對這一變更表示歡迎和讚賞。瑞典政界乃至王室也都致以支持。瑞王室發言人評價稱，諾貝爾基金會改變決定是積極舉措，國王計劃像以前一樣，在斯德歌爾摩的頒獎儀式上頒發今年的諾獎。