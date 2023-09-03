颱風海葵為台東帶來強風及雨勢，台東鍾姓民眾今天在臉書貼出冰箱照片求認領。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

颱風海葵暴風圈觸及台東，東海岸3鄉鎮出現強風及雨勢，成功鎮有民眾發文求認領「誰可以幫忙通知老闆他們家的冰箱跑路了」，照片中只見1台冰箱憑空出現在成功市區中華路及忠孝路交叉口，近200多人關注，有網友留言冰箱離家出走了、你要去哪裡？也有人說「危險餒！怎沒綁起來」。

台東鍾姓民眾今天在臉書貼出冰箱照片求認領，許多網友在底下提醒要注意安全，冰箱要綁好，這真酷會不會變觀光景點？趕快請老闆帶回家，最後有1位網友留言表示，「老闆已經把冰箱帶回家了」