「海葵」颱風來襲！花蓮警察局吉安分局鹽寮派出所長黃鏡峯、警員許周全，今（3日）清晨6時許巡視轄區道路。在台11線11.2公里南下車道，發現有路燈倒塌在中央分隔島內及南下車道處，不僅妨害交通，更易造成用路人危險。

所長黃鏡峯先將巡邏車停放在路燈倒塌前方，同時開啟警示燈及在適當位置擺設交通警示器材，提醒後方來車注意，並通知工務段及鄉公所相關單位前來清除，以確保用路人行車安全順暢。

路樹倒塌阻礙交通，警方協助排除。（警方提供）

另外，吉安分局豐田派出所所長鄒青雲巡視轄區道路時，在台11丙線15.5公里南下車道，發現有路樹受颱風風勢影響倒塌在車道，不僅妨害交通，更易造成用路人危險，所長於現場除疏導交通外，並通知所內警員周頊峰攜帶鋸子將樹枝切斷清除。

鄒青雲所長先將巡邏車停放在路樹倒塌前方，同時開啟警示燈及在適當位置擺設交通警示器材，提醒後方來車注意，然後徒手拖拉的方式，將路樹移置適當處所，再用竹掃把將大小不一之樹塊掃除，並通知相關單位前來處理清除，以確保用路人行車安全順暢。

吉安分局長康健浚表示，「海葵」帶來強風豪雨，容易造成樹木傾倒情形，呼籲用路人若發現樹木傾倒影響交通，請立即通知主管機關或撥打110電話報案，警方將立即前往協助處理。