祥好農場導入「農業ERP」與「智能派車」等資訊系統後，整體經營效率大幅提升。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

業者向嘉義縣長翁章梁說明系統操作情形。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

透過手機，祥好農場業者就能掌握、管理所有訂單。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

祥好農場每天蔬菜出貨量超過2萬包，年訂單1萬張。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

每天蔬菜出貨量超過2萬包，年訂單1萬張，1年蔬果運銷量多達1萬噸以上的祥好農場，為改善訂單流程和派車系統，透過嘉義縣政府力推的「智慧農業推動補助計畫」，申請「農業ERP」與「智能派車」等資訊系統經費補助，現在不但一個按鍵就能匯入訂單、匯出各式報表，車輛調度、派遣效能也大幅提升，展現智慧農業成果。

嘉義縣2022年起透過「智慧農業推動補助計畫」，鼓勵農民採用先進的農業技術和解決方案，以提升農業生產效率和品質，補助項目包括協助農民裝設物聯網設備，如感測器、監控系統及自動化設備等，可用於監測和控制農田溫度、溼度、土壤溼度等參數，實現精準灌溉和施肥，另也協助農民使用數據分析工具及軟體，對農業生產數據進行分析和預測，以提高農產品產量並降低成本等。

為了解農產流通業者數位轉型成果，嘉義縣長翁章梁日前參訪儂鑫有限公司，由祥好農場場長葉永霖解說導入系統後，實際運用情形。葉永霖說，祥好農場目前每天出貨至全聯等超市的蔬菜超過2萬包，每年蔬果運銷量約1萬多公噸、訂單量約1萬張，除量大外，更需配合通路在下訂後1天內快速出貨，因此極需改善傳統以人力管理的訂單管理流程與車輛管理系統。

因應農場供銷規模逐年上升，葉永霖說，當初希望能找到合適的系統工具，協助達成產銷一條龍目標，便透過「智慧農業推動補助計畫」向縣府申請「農業ERP」與「智能派車」等資訊系統的經費補助。

在導入「農業ERP系統」後，祥好農場經由整合管理種植、庫存、供應鏈、銷售和財務等各項業務流程，讓農場主能夠在單一系統中即時掌握各項業務數據，有助於做出及時的決策和調整。

葉永霖說明，導入農業雲端ERP可直接對接各大通路的訂單系統，於下載訂單後，可一鍵匯入系統，大幅減少人力在繁雜登打作業，並能根據訂貨量即時推算原料需求可進一步調整種植量與採收量，避免生產過剩或不足的風險，達到100％供貨率，且月底時一個按鍵就匯出各式報表及農民收據或發票，約減少1至2名人力在生成報表工作上。

至於「智能派車系統」則是應用大數據與演算法，提升車輛調度及派遣的效能，祥好農場導入派車系統後，可自動規畫貨物裝載配置，並依車輛大小及路線自動派車、即時追蹤派送任務進度，司機端APP可即時回報任務進度及回傳相關照片。

葉永霖表示，智能配送管理，除可大幅節省人力規劃與溝通時間及燃料成本，還能避免人工作業失誤，產生通路端罰款情況，有效達成營運收入、成本計算、遠端行車安全掌控，以及託運客戶滿意度提升等效益。

「電腦雲端系統的導入，對於現代化的產業發展，絕對是必經之路，且具有正面影響力！」翁章梁說，透過建構智慧農業產銷體系，助農民打造安全、安心、永續的農業生態圈，提高嘉義縣農業的競爭力，邀請大家一起攜手共同努力。