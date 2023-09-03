新北市長侯友宜今(3)日上午前往三鶯大橋視察改建工程，並在場聽取新北市政府工務局會報，國民黨議員林金結、洪佳君都到場陪同，侯友宜說，石門水庫洩洪後，三鶯大橋首當其衝，保衛新北市民眾，也因此他今天前來視察，預計月底三鶯大橋就會正式開通。
市長侯友宜今天上午主持災變中心工作會報後，前往三鶯大橋視察防汛準備工作。他說，石門水庫在颱風來襲期間會不斷做調節性洩洪到大漢溪，下游第一關就是三鶯大橋，溪水沿著大漢溪兩邊從樹林、鶯歌、新莊下去，「所以我們一定要做好準備」。
侯友宜說，在工程的施工當中，七月份的時候就要求一定要把防洪閘門做好，「今天看到防洪閘門已經做好，洩洪過程中可以讓居民得到保護」，另外三鶯大橋也是交通流量疏導重點，「經過這幾年大家的努力，主橋已經完成，慢車道與人行道也已經慢慢完成，預估九月底完全通車，相關環境工程會到明年二月份」。
工務局指出，三鶯大橋主橋主線已於今年1月通車，全線預計今年9月底通車，可提升三鶯大橋行車安全及便利，颱風來臨前已讓河道全部淨空，施工團隊也在汛期前完成重要防汛工程，在橋下環河路匝道增做防洪閘門，大幅提升鶯歌地區防洪能力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。