海葵颱風朝台灣而來，新北市長侯友宜（右二）3日前往三鶯大橋視察改建工程，確認防洪閘門運作情形，並提醒注意破堤工程之安全防護工作，密切監控河道安全警戒值，確保下游土城、樹林及板橋居民安全。右一為新北市議員林金結，左二為新北市議員洪佳君。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜今(3)日上午前往三鶯大橋視察改建工程，並在場聽取新北市政府工務局會報，國民黨議員林金結、洪佳君都到場陪同，侯友宜說，石門水庫洩洪後，三鶯大橋首當其衝，保衛新北市民眾，也因此他今天前來視察，預計月底三鶯大橋就會正式開通。

市長侯友宜今天上午主持災變中心工作會報後，前往三鶯大橋視察防汛準備工作。他說，石門水庫在颱風來襲期間會不斷做調節性洩洪到大漢溪，下游第一關就是三鶯大橋，溪水沿著大漢溪兩邊從樹林、鶯歌、新莊下去，「所以我們一定要做好準備」。

侯友宜說，在工程的施工當中，七月份的時候就要求一定要把防洪閘門做好，「今天看到防洪閘門已經做好，洩洪過程中可以讓居民得到保護」，另外三鶯大橋也是交通流量疏導重點，「經過這幾年大家的努力，主橋已經完成，慢車道與人行道也已經慢慢完成，預估九月底完全通車，相關環境工程會到明年二月份」。

工務局指出，三鶯大橋主橋主線已於今年1月通車，全線預計今年9月底通車，可提升三鶯大橋行車安全及便利，颱風來臨前已讓河道全部淨空，施工團隊也在汛期前完成重要防汛工程，在橋下環河路匝道增做防洪閘門，大幅提升鶯歌地區防洪能力。