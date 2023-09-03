去年九合一選舉，高雄市長陳其邁以76萬6147票、58.1%得票率擊敗國民黨柯志恩，順利連任，不過近來已有網友開始討論陳卸任後，下一任高雄市長會由誰擔任。對此，有網友拿前高雄市長陳菊與陳其邁的得票數比較，直言「民進黨在高雄其實越來越挫」。

有鄉民今（3）日在PTT發文問及，「陳其邁在高雄經營的很好，但下一任高雄市長會是誰」，對此，有網友以得票數分析，認為民進黨在高雄其實越來越挫，他提到陳其邁在2018年得到74萬2239票，2020年補選時拿到67萬1804票，去年選舉則以76萬6147票順利連任，反觀陳菊2010年選市長時拿下82萬1089票，2014年更是奪下了99萬3300票。

該網友認為，民進黨在高雄市整體而言的趨勢是向下走，且從陳其邁爬不起來的得票數可得知，高雄人其實有點怨念，若陳真的這麼威，怎會連80萬票都拿不到。

對此，有參與討論的鄉民認為，「柯志恩繼續深耕高雄，有眼睛的都看到藍營為高雄的付出，要再翻轉一次不是太困難」、「柯志恩還有在蹲的樣子，民進黨下一任沒這麼好選了」；但也有其他網友表示，「陳其邁沒大贏是因為大家都覺得穩贏不想出來投，高雄之前一年內投三次早就選舉疲勞了」、「陳菊當初空降選高雄市差一點點就輸掉，是後來升格選連任碰到民進黨順風才能那麼高票，陳其邁選連任民進黨是逆風且綠營懶得投票，不能用總得票數去跟之前比」、「看不到陳其邁之後有什麼人能接替他，確實蠻擔憂的」。