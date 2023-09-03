勇士、道奇的季後賽前哨戰開打（4連戰），道奇不幸在洛杉磯主場連吞3敗，勇士猛將小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）3日在第3戰轟出雷霆萬鈞的全壘打，幫助勇士4比2險勝。小阿庫尼亞這一棒的擊球初速達到誇張的121.1英里（時速194.9公里），成為今年最強力的一轟。

本季火力最猛的兩支國聯球隊就是勇士與道奇，勇士0.845攻擊指數仍遙遙領先道奇0.798，不過此戰沒有精彩的打擊大戰。勇士小阿庫尼亞第3局取得0好3壞，菜鳥投手薛漢（Emmet Sheehan）只能以速球硬拚，遭到全力一擊成為中外野454呎的怪物全壘打，也是本季聯盟最強勁的一球。

小阿庫尼亞開轟之後做出展翅飛翔的慶祝動作，意思是「給這球添上一對翅膀吧」，這球是聯盟數據庫Statcast統計第3強力的全壘打、第6強力的安打。該局下半道奇攻佔無人出局滿壘，結果威爾史密斯（Will Smith）敲了雙殺打只得1分，就這樣對峙到延長賽。10局上勇士阿西亞（Orlando Arcia）轟出3分炮再度超前，道奇這次未能追上而飲恨。

連續3場轟出全壘打的小阿庫尼亞有機會創造40轟60盜的怪物紀錄，他現在32轟63盜已經是聯盟古今第一人。勇士率先拿下第90勝，也在例行賽對戰贏過道奇，確立今年季後賽的主場優勢。