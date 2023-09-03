澳洲今天表示將在索羅門群島增派警力，為今年11月的太平洋運動會（Pacific Games）加強安全保障，並延長警力駐守至明年6月以協助索羅門全國大選的維安工作。

路透社報導，在澳洲宣布延長警力駐守前，索羅門群島與中國間的關係趨於緊密，並於今年7月簽署一項警務合作協議。澳洲、紐西蘭和美國擔心，中國警方恐破壞坎培拉當局與索羅門群島間長期在維安上的安排。

索羅門群島1日表示，他們已請澳洲延長原訂於今年12月結束的警力駐守期限。

澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）發言人今天在聲明中表示，澳洲是索羅門群島「主要的安全夥伴」。澳洲警方將與斐濟、紐西蘭以及巴布亞紐幾內亞官員們共同合作。

聲明指出，在索羅門群島政府的要求下，澳洲已同意對索羅門群島國際援助部隊（Solomon Islands International Assistance Force）的警力留駐期限延長至2024年6月，以協助全國大選的安全。

澳洲2021年12月派出警察特遣隊抵達索羅門，協助平息反政府示威，而中國警方的訓練人員則於今年抵達，以便為太平洋運動會做準備。

索羅門群島11月將舉辦太平洋運動會，預計將迎來20多國、超過5000名運動員參與，中國為此捐贈並建造了體育館及其他場館。

自從索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在2019年與台灣斷交，並轉與中國建交後，中國便擴大對當地基礎設施的資助。

索羅門群島去年和中國簽署一項安全協定，引發坎培拉和華府對北京海軍野心的關切。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120903