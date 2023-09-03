蛋價評議委員會上周召開，普遍雞農盼望每台斤可調漲2至3元，但上周仍決定凍漲；今（3）日台北市蛋商公會指出，受颱風、通膨、飼養成本高漲等因素下，明起蛋價漲3元，未來會依照整體產銷滾動調整價格。

國內去年底今年初面臨嚴峻缺蛋，蛋價屢漲不止，今年3月每公斤產地價與批發價更來到45.5元和55元的歷史高點；其後在雞蛋產能回穩以及專案進口蛋支援下，6月14起每台斤產地價與批發價降為42.5元和52元，為蛋荒以來首次調降；6月21日每台斤再分別調降為40.5元及50元，至今價格未再變動。

台北市蛋商公會林天來今日表示，近來因為颱風使得民眾買氣提升，以及通膨、蛋農飼養成本增加等因素下，產銷雙方決定明天起蛋價調漲3元，未來會因應整體產銷以及蛋雞復養情況來調整價格。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福表示，本次漲3元是蛋農期望的結果，過去每公斤10元飼料到現在近17元，蛋雞飼養成本一直降不下來，在有合理利潤下農民才有生產意願，以後會視成本變化再來調整，但目前就是會先漲3元。

根據最新雞蛋產銷資訊指出，國內投入生產蛋雞數約3359萬隻；雞蛋每日生產量約11萬4500箱（每箱約200顆），較上周略有提升，但距離滿足國人需求的12萬箱仍有部分距離。