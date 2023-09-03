執行署花蓮分署9月起啟動跨機關科技執法追車專案，結合法務、監理、稅捐、監理、警政及地方交通等5大系統，在花蓮、台東跨區合作追蹤目標違規車輛行蹤，並予以查扣、移置及保管。（執行署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

執行署花蓮分署遏止交通違規事件持續發生，提升欠稅清理成效，9月起啟動跨機關科技執法追車專案，結合法務、監理、稅捐、監理、警政及地方交通等5大系統，在花蓮、台東跨區合作追蹤目標車輛行蹤，予以查扣、移置及保管，讓違規車輛無所遁形，確保用路人安全。

遭註銷號牌、欠繳稅捐及酒駕等違規車輛行駛道路猶如不定時炸彈，恐危及交通安全，社會期盼公部門祭出鐵腕嚴加執法，因此，花蓮分署9月起將透過「跨機關」、「跨區域」、「多元科技執法手段」及「大數據分析」等執行作為，提升執法跟欠稅清理成效。

花蓮分署指出，「跨機關」意即結合法務、稅捐、監理、警政及地方交通等5大系統，「跨區域」則是指花東兩縣，由於花東縱谷儼然已構成後山獨特生活圈，車輛南來北往出沒行蹤不定，有必要突破地理侷限，與兩縣共9個單位聯合利用科技執法設備，追蹤目標車輛。

至於「多元科技執法」，花蓮分署解釋，為善用「移動（車載）式」車牌辨識系統、「固定式」車牌辨識系統（包含蘇花改隧道或特定路段）、「路邊停車」即時通報等科技執法設備，追蹤對公共安全危害甚高的違章車輛，接著再利用「大數據分析」其經常性出沒地點，提升扣車效率。

花蓮分署強調，本次專案將鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及酒駕、欠稅（費）大戶義務人的車輛為追蹤目標，避免這些車輛在道路行駛，危及用路人安全，並呼籲民眾行車務必遵守交通規則，欠繳罰鍰或稅費者，應在收到催繳通知後儘速自動繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能。

如經濟困難無法一次繳納罰緩或稅費民眾，可主動向花蓮分署洽詢分期繳納事宜，以免愛車遭當場查扣。

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