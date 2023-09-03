澎恰恰和曾慶瑜主持的《玫瑰之夜》是台灣靈異節目的始祖。（JET提供）

正值農曆7月，JET綜合台《命運好好玩》邀請到靈異節目始祖《玫瑰之夜》的主持人澎恰恰，與當時製作人凌志文擔任來賓，兩人首度同台上節目，大聊當年節目單元裡經典的鬼故事與靈異事件，還帶來當年「太極峽谷」、「人面魚」和「紅衣小女孩」的靈異照片，把主持人何篤霖和陳亞蘭嚇得花容失色，除此之外，命理老師在看了澎恰恰命盤之後，更鐵口直斷澎恰恰會在4年內還清債務。

當年《玫瑰之夜》的靈異單元「鬼話連篇」開啟電視節目談鬼風潮，凌志文指出一開始以為撞鬼只是少數人的權利，沒想到讓節目討論度相當高，連陳亞蘭當初也有上過《玫瑰之夜》，之後「鬼話連篇」這個單元改到白天錄影，也是因為錄影發生2次狀況。

澎恰恰憶起當時情況，他說其中一次錄影時，攝影棚燈光突然一直跑，在2樓副控室的燈光師就雙手一攤，意思是說我也沒動啊！後來找蘇明奎老師進來看，他笑指是有一位身著清朝戲服的人在燈架上跳來跳去，澎恰恰說但是大家都看不到，於是就推想有哪一位演員常常演古裝戲，在那個攝影棚時常演出，到現在還沒有離去，何篤霖馬上詢問澎恰恰知道是誰嗎？澎恰恰笑說：「當然知道！但不能講！我怕祂來找我啦！」

另外一次的狀況比較恐怖，兩次錄影出狀況的來賓都是許效舜，澎恰恰說：「這個節目做了7年，來2次出2次，所以他有問題嘛！」許效舜先講完第一個辛亥隧道的鬼故事，接著要講第2個故事，此時澎恰恰出現了異狀，忽然間不能動，但是意識還在，然後就開始哭，他聽到自己的聲音變女生，許效舜馬上打電話請師父來處理，澎恰恰至今都記憶猶新，當他恢復睜開眼睛時，看到前面全都是人，因為事情已經傳開到整個電視台，大家都跑下來看，從此之後「鬼話連篇」不敢在晚上錄影。

事後這起中邪事件多次被人提起，但鮮為人知的是錄影完的後續，許效舜結束後要去中廣，路上由司機開車，他想說很累躺一下，車上本來沒有開音響，突然音響自己轉開播放《海邊》這首歌，歌詞中有一句是「我從海邊走過。」許效舜馬上覺得不太對，他感覺到剛剛錄影時的女鬼應該是跳海往生的，而澎恰恰則是因球隊開會要去餐廳，現場音樂播放由男生唱的西洋歌曲，他去廁所的時候，發現忽然音樂中間夾雜著女聲，他就趕快衝出來，連忙問其他人剛剛有聽到女生唱歌嗎？沒想到大家都說沒有，嚇壞澎恰恰！

澎恰恰的原創音樂劇《釧兒》也是離奇事件不斷，澎恰恰坦言到現在還在出問題，他對王寶釧與薛平貴的故事一向很有興趣，最後寫出《釧兒》劇本，但寫好後就擺了12年，直到一位音樂劇導演有興趣，但是放了5年也是無人問津，到了第18年終於衛武營同意了，豈料第一場就出事，因為在戶外演出，燈光打在男女主角上面，但奇怪的是同樣的光打在女主角上就是綠色的，還發生音控電腦亂跳，音響全部掛掉，之後每一場一定會有一個工作人員煞到，後來有通靈的師姐指出釧兒確有其人，但明明這個角色是澎恰恰杜撰出來的。

而澎恰恰與溫貞綾合作電影《第九分局》時，號稱會通靈的溫貞綾也告訴他之所以能寫出這個劇本，是「某人」給他的靈感，才能寫出來，後來澎恰恰每場演出都放一張椅子在音控，上面貼著釧兒，每年農曆7月也會超渡釧兒，現場的命理專家阿美老師指出從命盤上來看，澎恰恰是非常善良簡單，肯付出，沒有想太多的一個人，認為這是釧兒選上他的原因，因為覺得澎恰恰不會丟棄祂，還勸澎恰恰不能把這齣戲賣掉，要將《釧兒》在他的手上發光發熱，更直言從命盤角度來看，澎恰恰會在4年內，大約在2027年將債務還清，讓澎恰恰忍不住：「我可以私底下拜你做老師嗎？」

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