行政院長陳建仁親授防騙3C原則。（大同警分局提供）

北市警大同分局、中山分局，上月31日在大同區日新國小舉辦防詐騙宣導，由行政院長陳建仁擔任課堂老師，親授防詐騙3C原則，冷靜（Calm down）、查證（Check it out）及撥165（Call 165），同時邀請學生分享生活經驗中的詐騙，現場互動熱絡。

大同警分局表示，詐騙手法日新月異，防詐思維從小扎根，政府推動詐騙防制從校園做起，教育部於8月31日在大同區日新國小舉辦校園防詐活動。

轄區大同分局及中山分局也於活動場地布置宣導攤位與在場師生及來賓互動分享，北市受理詐騙案件中釣魚簡訊與假投資、假網拍案件層出不窮，提醒大家要時時保持警覺：莫名投資、得獎簡訊不要點，聲稱「高倍快速獲利穩賺不賠」的群組不要加，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價又限時限量的商品不要買，防詐從小教育。

現場邀請紙風車劇團演出常見詐騙手法，其中網路交友詐騙，小朋友如果將自己私密部位照片傳送給網友，遭網友惡意散布的話，有涉及新修正的刑法妨害性隱私及不實性影像罪及兒少性剝削條例等問題，不可不慎！

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