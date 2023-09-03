原本在某公司上班的小美（化名）與同公司的小帥（化名）結婚後，便放棄月薪20萬的經理職位，回歸家庭，卻沒想到情同閨密的已婚下屬翠花（化名），竟勾搭上自己的先生，兩人趁著出差上海時發生性關係，還因此生下女兒。翠花去年寫給小帥的情書遭小美發現，情緒崩潰的小美憤而對翠花提告，經新竹地院審理後，判決翠花應給付50萬元給小美。

小美與擔任副總經理的先生於2001年任職同間公司，兩人在2005年結婚後，為了專心照顧家庭，小美便辭去經理職務。未料當時為小美下屬的翠花，竟趁機與小帥發生婚外情，兩人共赴上海出差時發生通姦行為，翠花因而懷孕生女，也讓翠花元配先生綠雲罩頂，還幫小帥撫養女兒。

翠花與小帥交往完全隱瞞雙方配偶，兩人偷來暗去感情十分甜蜜，翠花還在去年春天小帥生日時，親筆寫下情話綿綿的生日卡片送給小帥，不幸遭到小美發現，兩人的閨密情也因此破裂。

小美得知先生與閨密地下情發展得如此蓬勃，已無法再與先生繼續維持婚姻關係，去年8月兩願離婚，深覺遭受背叛的小美也身心受創嚴重，需服用多種藥物才能入睡，並向年收入高達330萬元的翠花提告，要求300萬元精神慰撫金。

翠花坦承侵權行為，一再表示希望與小美和解，但雙方就和解金額仍無共識， 翠花認為300萬元金額過高，應以減為50萬元為適當。新竹地院審理後，判決翠花應給付小美新台幣50萬元精神撫慰金。