「超思」公司爭議持續延燒，食藥署日前抽檢時發現，該公司進口的巴西雞蛋內含違規物質，台北市議員徐巧芯更提到，當中的氯黴素濃度高時恐致血癌。對此，國民黨台北市立委參選人羅智強砲轟農業部長陳吉仲「謀財害命」，要他「踹共」。

根據食藥署8月中旬的報告顯示，在超思從巴西進口的雞蛋中，有近8.4萬公斤被抽檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。羅智強今（3）日在臉書發文轉發相關報導，並要陳吉仲「踹共」，他痛批，超思去年9月才倉促成立，不僅資本額只有50萬，老闆更只出資1000元，「結果卻能獲標上億，還進口違規雞蛋，趁著蛋荒發國難財，莫此為甚，簡直謀財害命」。

許多網友也在羅智強的貼文留言表示，「視人命如草芥的政府該下台」、「民進黨枉顧百姓生命財產安全，還把台灣推向戰爭」、「這種違法行為司法機關不追究，真是草菅人命」、「可惡至極」、「一定要追查真相，太離譜了」。

另外，國民黨台北市議員徐巧芯今凌晨指出，超思巴西雞蛋被檢驗出的氯黴素具骨髓毒性，在濃度高時恐引發再生性不良貧血，甚至有致血癌的疑慮，她痛批，這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為。

而針對相關批評，陳吉仲今在南投縣中興新村視察時受訪強調，進口雞蛋絕對嚴格把關，有關外界不實指控昨已完整說明，勿再傳遞錯誤訊息，若惡意抹黑扭曲將提告。