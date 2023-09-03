海葵颱風來勢洶洶，高市府嚴陣以待，為了減緩颱風災害對民眾的衝擊，高市府民政局目前總共已撤離山區洗腎患者、孕婦、土石流潛勢區等民眾450人，並列管3152位居民，市府仍持續與各區公所及民眾溝通，希望可以在傍晚6時前撤離所有可能受危害的山區居民。

高市府民政局指出，因應海葵颱風來襲，高雄市各區公所已完成那瑪夏、桃源茂林、六龜及甲仙等潛勢危險地區的洗腎、孕婦137人預防性撤離作業，陪同洗腎病患的家屬4人及鳥松區坡地周邊居民1人合計撤離人數為142人。另外，土石流潛勢區保全戶桃源等13區列管人數3152人，那瑪夏區、茂林區及杉林區撤離308人，截至3日中午12時，總計已撤離人數為450人。

民政局表示，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊，並已備妥2萬6902個沙包供民眾領取，提醒易積淹水地區的住戶預置沙包，大樓車道入口備妥防水匣門，依據氣象資料研判，海葵颱風受限低壓環流的影響，移動速度緩慢，將對南部地區帶來豪雨，務必提高警戒加強防範並做好萬全準備，減少災情損害。