受沙烏地阿拉伯擬再度延長額外減產期間因素影響，國際油價持續攀揚、上漲；中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.9元，4日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.3元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲1.22美元，新臺幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算漲幅為1.07％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.2元及2元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.1元。

最終，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.1元。累計112年至7月底止，中油共吸收約47.80億元。