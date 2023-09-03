第五屆走鐘獎前晚（1日）公布入圍名單，以街訪享有盛名的YouTube頻道「哈哈台HahaTai」去年首次報名即奪下「訪到心坎獎」，今年除了挑戰連莊，並大舉入圍「年度最佳影片獎」、「最佳影響力獎」、「最佳紀錄片獎」、及「最佳導演獎」等5項大獎，將理科太太、黃明志、蔡阿嘎、百靈果、阿翰與Dcard同台較勁爭奪新媒體網路創作者「走鐘獎」的殊榮。

影集《八尺門的辯護人》引發國人對移工權益的關注，本次入圍走鐘獎的最大功臣「《哈哈台地區的街訪》放假時間的移工閒人」自去年底上架以來，至今累積近百萬次上線觀看。在這集節目中，主持蓋瑞與傑尼跟著翻譯老師，前往移工大本營桃園與中壢火車站，訪問放假時間的「移工」閒人。

影片中，針對離鄉背井來台擔任看護的印尼博士生、開理髮廳的印尼阿姨、一起來台打拚的越南夫妻等不同性別與生長背景的移工一一訪問，讓他們暢所欲言分享了身處台灣與家鄉的氣候差異、飲食習慣、香水濃度、感情生活，甚至髒話文化等各種辛辣的話題。本集移工街訪也助哈哈台一舉入圍「年度最佳影片獎」、「最佳影響力獎」和「訪到心坎獎」三項入圍。

除了招牌閒人街訪，「白沙屯媽祖進香的人，追不上的粉紅超跑，入住香客大樓，媽祖神愛世人」單元紀錄主持人蓋瑞與傑尼實際跟著進香隊伍走了兩天，一出發就失聯直接分散，就算搭上車，也追不上媽祖的「粉紅超跑」，最後入住了香客大樓，看著媽祖抵達北港朝天宮的過程。最後入住了香客大樓，看著媽祖抵達北港朝天宮的過程。本集節目讓主持人以初生之犢之姿參與在地民俗活動，並與當地長輩發生許多逗趣對話，藉此將傳統台灣文化介紹給外國觀眾，結合了街訪及Vlog，有別以往的影片形式，入圍了「最佳紀錄片」獎。

曾執導由國民同志媽媽王彩樺、黃冠智、張寗所主演的電影短片《日光樹影》與大尺度男男電影短片《索多瑪的貓》的導演FOX黃鼎鈞，本次也以「國標舞妹妹雙人舞伴配對計畫，終極二選一！根本純愛？換上舞裝簡直超進化！『哈哈台街訪番外篇』」入圍走鐘獎「最佳導演獎」。