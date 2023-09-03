第80屆威尼斯影展將終身成就金獅獎頒發給影帝梁朝偉，台灣時間2日晚舉行頒獎典禮，由導演李安擔任引言並頒獎。2人曾合作《色戒》，該片當年也拿下金獅獎，此次該獎項由李安交至梁朝偉手上，李安致詞時也提到梁朝為做為演員的天份與良善，更透露他曾做出1個貼心舉動，暖翻攝影師。

導演李安致詞時表示，梁朝偉獲得的獎項和榮譽實至名歸，認為任何一部電影都能因為他的出現而提升，「他是身為一位導演的夢想，他的眼睛裡有一種能震動人心的感覺。」李安認為，他不僅是電眼或演技，從中看到的靈魂更是如此；他用一個眼神演出來的戲，比許多演員一整段台詞更有力，這是一個可以透過他，去夢想和想像的靈魂。

李安也感性表示，就像是一個人想要隱藏他的最私密的一面，即使想要努力藏起，卻活生生的展現在你面前，他看得出來其實梁朝偉很享受在藝術家痛苦的過程，而當時在拍《色戒》時，李安因為一場感情戲有些崩潰，梁朝偉走向他並悄悄跟他說：「導演，我們演員在銀幕前坦誠相見，而你攤給大家看的是別的，你要好好照顧你自己」，大家總以為導演幫助演員，而事實上有時卻相反，他的話帶給李安力量，且他能讓自己隱藏的一面真實地呈現，真讓人害怕，但也很有意義，因為梁朝偉從不吝嗇展現脆弱的一面，正是他一直厲害原因，且他就像水一樣，儘管低調，卻非常有力。

李安也提到梁朝偉的好並不只有對他，而是對整個劇組都是，他自己會對光，節省攝影師許多時間，有休息時間他也不會回到休息車上，而是看著大家工作，有次李安問他為何不休息，他回答我想知道怎麼幫上忙。此外，有次他們正在拍攝一顆很有難度的鏡頭，梁朝偉跑去問攝影師應該要站在哪裡，讓攝影師感動直呼：「我從影這麼久，從有人問我這個貼心問題」，李安問若這樣的人若不是電影工作者的夢幻人選，還有誰會是。

李安認為一個演員若有帥氣臉蛋與才華那是上天的禮物，但擁有一顆善良的心，處處為人著想，那就是終身成就了，身為演員要熱愛演戲，身為明星要能啟發他人，而梁朝偉兩者兼具。而李安也很榮幸能夠頒發這座獎梁朝偉。