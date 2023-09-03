郭台銘宣布參選總統，近日將展開連署作業，國民黨則祭出黨紀嚴防，傳藍營地方對協助連署按兵不動，國民黨立委謝衣鳯今天強調，若助郭台銘連署，破壞在野團結合作，未來在參選這條路上，氣勢恐有所不足。

國民黨考紀會主委黃怡騰日前宣布，考紀會已發文通函各地方黨部，要求黨員不得有為非黨籍參選人助選或連署等，與黨中央決議相左的行為，如有違規，啟動黨紀懲處。

謝衣鳯指出，相信黨內從政同志都清楚，即使此次他們沒有參與選舉，但國民黨在2024年總統及立委選舉，如果無法拿到大多數選票，或是幫助郭獨立參選，破壞在野團結合作，未來在參選這條路上，氣勢會有所不足。

謝衣鳯強調，相信大家有志一同，不會協助郭台銘連署獨立參選，這樣才不會破壞在野合作。

根據中選會公布期程，9月13至17日5天時間受理獨立參選人申請為總統、副總統選舉被連署人；9月19日至11月2日開放連署；連署結果通過與否將在11月14日前公告。