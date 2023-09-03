火氣大會對身體產生負面影響，例如嘴巴破、頭髮油膩等，於日常生活造成不少困擾。對此，營養師劉怡里表示，藉由食材搭配去補充，像是含維生素B2、維生素C、鋅等食材，以及降低菸酒、防便秘、避開油炸物，都有助改善火氣大症狀。此外，她也提醒，要少吃含精製糖的食物，因糖類代謝過程中會讓體內流失更多的維生素B群，造成慢性發炎。

劉怡里在臉書專頁「劉怡里 營養師」發文表示，火氣大會導致身體也容易出現一些狀況，常見有嘴巴破、頭髮油膩、思緒不清楚、免疫力失調、反覆過敏等，有可能是飲食中缺乏營養素所致，除了增加紓壓的運動與充足睡眠時間外，她並提供下列降火氣飲食4招：

1、攝取含維生素B2食材：如鮮奶、乳酪、肉類、雞蛋、綠色蔬菜、糙米、糙薏仁。食譜推薦燕麥牛奶、煎雞腿排、全麥起司蛋吐司。

2、攝取含維生素C食材：如奇異果、芭樂、柳丁、木瓜、小番茄、甜椒、苦瓜。食譜推薦木瓜牛奶、苦瓜芭樂汁、生菜沙拉。

3、攝取鋅食材：如文蛤、牡蠣、鯖魚、鮭魚、秋刀魚、花枝、蝦子。食譜推薦海鮮粥、檸檬鮭魚、烤秋刀魚、鮮蝦酪梨沙拉。

4、降低菸酒、預防便秘、避開油炸物：每天2餐澱粉選擇雜糧全穀類，如糙米、地瓜、南瓜等；每天1碗高纖蔬菜，像是香菇、金針菇、黑木耳、花椰菜，都是不錯的選擇。

劉怡里提醒，當火氣大免疫力失調時，要少吃含精製糖的食物，因為糖類代謝過程中會讓體內流失更多的維生素B群，加重身體負擔，下降身體修復能力，進而造成慢性發炎。

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