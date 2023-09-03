南韓男星丁一宇曾以《擁抱太陽的月亮》、《灰姑娘與四騎士》、《Good Job》等劇收穫高人氣的，在2013年時因車禍後沒有積極治療，被醫生診斷出腦動脈瘤，至今已與這顆「不定時炸彈」共存長達10年之久，且曾「因為不知道何時就會死的不安感，罹患了憂鬱症」，但後來轉念一想，表示要用小幸福來享受生活。

近日他登上綜藝節目《出現了！金隊長》，分享近日心境和病況。節目中，丁一宇和徐東珠等一行人來到紐西蘭，看著眼前美景，讓他不禁感慨：「今天感覺真的好好的欣賞了紐西蘭」。他回憶起10年前的患病心境：「知道自己患有腦動脈瘤後，受到了巨大的打擊，有好幾個月不敢出門，深怕隨時病發，隨時會死」。

走過人生最低潮，即便語氣略帶無奈，他仍打起精神：「生病後已經超過10年了，但這就是我的身體，我也不能怎麼辦，只能接受他，好好生活」。並補充道，現在的他仍每六個月接受一次檢查，持續追蹤病況。徐東珠對此安慰：「能夠坦然接受，是一件了不起的事」。丁一宇坦言「剛開始並不能接受，所以我覺得旅行很重要，我總是在旅途中找到自我」。

近幾年來，在確保身體能負荷的情況下，丁一宇也積極在演藝圈發展。他表示「在那之前，原本有很多負面的想法，但後來變成了積極的，他決定用感恩的心來享受生活，知道了幸福不是來自大事件，而是由諸多小幸福累積而成。」

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