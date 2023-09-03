李玟被揭生前擔任《中國好聲音》導師時，抗議賽制不公，和節目起爭執而種下心結，隨著音檔、影片曝光，還有學員發聲後，掀起一連串風波，節目也遭停播調查，而一向為李玟發聲的天后甄妮，昨（2日）則發文表示，目的已經達到，要適時全身而退、靜觀其變，讓一直以來都強硬發聲挺李玟的楊培安，無奈發文：「我...還要繼續孤身一人...小蝦米對抗大鯨魚嗎...」。

甄妮和李玟情同母女，她多次開砲要為李玟討公道，在臉書發文怒嗆《好聲音》，隨著節目遭停播調查，甄妮昨則發文：「迂迴中獲勝，公道自在人心，適時全身而退，靜觀其變」，並表示：「我們全都盡力了，讓有關單位介入調查，這不就是我們要的結果嗎？」甄妮無奈嘆，有很多事情並不是我們努力就一定能做好，還意有所指說：「所有人都看見妳的委屈，所有人都為妳聲張正義，妳也不想大家鬥個你死我活不了了之，見好就收！相信妳能理解，安心走吧！」

讓一直以來都強硬發聲挺李玟的楊培安，發文吐心聲：「甄妮姐休戰了。人家是情同姐妹的閨蜜，我只是20幾年前有過一面之緣的人」，還說李玟根本不知道他是誰，「閨蜜都說『見好就收』了，我...還要繼續孤身一人...小蝦米對抗大鯨魚嗎...」，語氣滿是無奈。

甄妮發文被解讀成休戰《好聲音》，對此，她今則強調：「不是消極休兵退縮，是暫時收斂鋒芒，既已得頭彩，何苦窮追濫打。井仔別誤會了，我豈是會退縮的人。」還質疑驗屍報告等太久，「驗屍報告出爐要4-6個月，7.8.9.10.11.12.年底揭露，現在都不用多說，耐心等候」。