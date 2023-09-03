海葵颱風七級風暴風圈今(3)日清晨5時已經接觸陸地，面對4年來首度颱風中心通過台灣的颱風，水利署表示，由於海葵颱風路徑轉折變化大，估計以第五、六、七、八、九河川局管轄為颱風直接衝擊區域，須與地方政府強化聯繫利用大型移動式抽水機以及滯洪池進行水量調控。

海葵颱風中心即將通過台灣，水利署長賴建信表示，水利署暨所屬各單位於颱風來臨前已做好整備工作，由於海葵颱風路徑轉折變化大，各項應變作業應隨降雨熱區立即調整，尤其以第五、六、七、八、九河川局為颱風直接衝擊區域，目前已完成瓶頸段清淤及高莖作物清理，仍須與地方政府強化聯繫利用大型移動式抽水機以及滯洪池進行水量調控。

另外，8月初卡努颱風造成南投仁愛鄉土石災情，第四河川局已緊急清疏3萬立方公尺，也請對於南投縣政府對於災害復建多予協助，另外塔羅灣溪對岸居民約22人易受災阻隔，確認是否完成預防性撤離工作。

在供水方面，已請多處高水位水庫，依降雨預報先進行調節性放水，強化水庫調節操作，颱風過後進行蓄水，下游淨水場注意原水濁度升高，預先備妥藥品、處理池清淤，並準備伏流水、水井等備援，以確保供水穩定。

水利署指出，曾文、南化水庫及石門水庫阿姆坪防淤隧道，均已試運轉完成功能正常，必要時即進行沖淤作業，維持水庫庫容。目前桃園石門、新竹寶山第二、苗栗明德、台中鯉魚潭、南投集集堰、雲林湖山、台南白河、德元埤、高雄阿公店、屏東牡丹水庫正進行調節性放水或自由溢流，請遠離下游河道以策安全。