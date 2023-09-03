新北市長侯友宜今(3)日上午前往三鶯大橋視察防汛準備工作，國民黨議員林金結、洪佳君都到場陪同。侯友宜走後，林金結接受聯訪，面對記者詢問「會幫郭董連署嗎」，林金結澄清「沒有啦，我們一定會按照黨中央的規範，跟侯友宜市長並肩作戰」。

市長侯友宜今天上午主持災變中心工作會報後，前往三鶯大橋視察防汛準備工作，林金結與洪佳君都到場陪同。會後林金結接受採訪，表示侯友宜很辛苦，今天還來到三鶯大橋視察，「我們都很體恤他，買了一點包子來慰勞他，也讓同仁吃點包子」。

對於媒體問到郭台銘要連署選總統，被國民黨祭黨紀禁止黨員幫忙連署是否會受影響？林金結說「當然」，他說今年國民黨總統跟立委本就綁在一起，「每個人都有參選權利，我們依循黨中央，按照中常會通過的黨章規定持續往前走，其餘的不要管太多」。

媒體追問「會幫郭董連署嗎」，林金結澄清「沒有啦，我們一定會按照黨中央的規範，跟侯友宜市長並肩作戰」。