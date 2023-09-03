海葵颱風來襲，苗栗縣3日未達風雨標準沒有放颱風假，苗栗縣政府消防局昨天發文「苗栗縣很難放颱風假」，10年間只放了18天，是全台灣最難放颱風假的第2名縣市，引起網友熱議，大家狂猜測第1名是哪縣市，最後公布結果是新竹縣市。

根據中央氣象局最新觀測顯示，海葵颱風已經來到台東東方約100公里海面上，預估今天下午到傍晚，颱風將登陸花東一帶。目前全台9縣市停班停課。

而苗栗縣今天3日正常上班、上課，苗縣消防局昨天在臉書發文，分享苗栗縣很難放颱風假，根據資料顯示從2008年至2018年，10年之間只有放18天颱風假，堪稱全台灣最難放颱風假的縣市，排行第2名。

文章一出，引發網友討論，有不少人說是因為有國神山中央山脈幫忙，才讓苗栗與部分縣市能減緩風雨侵襲，許多網友則敲碗想知道最難放颱風假的縣市，消防局粉絲專頁公布答案，是新竹縣、新竹市，2008年到2018年只放17天，全台最難放假的縣市，而放最多是屏東縣的27天。

另外，消防局也提醒，海葵颱風陸上海上警報，苗栗縣列入警戒區，依災害防救法公告山區、海邊（竹南、後龍、通霄、苑裡海岸線及漁港）、河川（中港溪、後龍溪、大安溪流域沿岸區域範圍），及土石流災害潛勢區域三灣、大湖、公館、竹南、卓蘭、南庄、泰安、苑裡、通霄、獅潭，及銅鑼等鄉鎮39村里土石流危險聚落，限制或禁止登山、觀浪、溯溪、戲水、游泳、釣魚及出海捕魚，違者可罰5萬元至25萬元。