U18中華隊。（資料照，中華棒協提供）

中華隊今天在U18世界盃青棒賽預賽第3戰對上墨西哥隊，5局打完兩隊戰成1比1，6局上中華隊靠著張趙紘適時安打打回超前分，本屆賽事首安就是關鍵一擊，加上李勛傑單場3安「猛打賞」，以4比1勝出，奪下3連勝。

中華隊在預賽前2戰分別擊敗澳洲、韓國隊，此役盼繼續尋求連勝，推出張峻瑋先發，力拚預賽3連勝。中華隊在2局上靠著黃天賜內野安打加上對方守備失誤先馳得點，墨西哥則在4局下趁著張峻瑋控球出現狀況，靠著2次四壞球保送及1支安打追平。

6局上中華隊攻勢再起，首棒打者「台灣隊長」王念好敲安再靠隊友短打推進至二壘，李勛傑、張趙紘連續敲安為中華隊打回超前分，2出局後黃天賜獲得四壞球保送形成滿壘，邱鑫仔細選球再擠回1分。

7局上一、三壘有人時，李勛傑再補上個人單場第3支安打，助隊再下一城，不過胡孟智滿壘擊出左外野飛球出局，墨西哥把球回傳給三壘手，「藏球」騙過中華隊三壘跑者柯敬賢，被觸殺在三壘前，用另類雙殺守備結束這半局。

中華隊先發投手張峻瑋用64球投4局，投出4次三振、2保送，被敲2支安打、失1分，接手的曾偉喆中繼1局、陳睦衡後援2局皆無失分，3投聯手壓制墨西哥，奪下預賽3連勝，中華隊明天將碰上捷克隊，盼續保不敗之身。