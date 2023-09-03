《熱帶複眼》勇奪第59屆金馬獎最佳動畫短片。（海鵬提供）

2023世界民族電影節今年瞄準世界民族風俗奇觀，推出「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」單元，將放映5部風格各異的民族電影，有《轉生幻夢》、《通靈駕訓班》、《願望咖啡館》，最特別的是，兩位金馬獎得主張吉安、張徐展作品《南巫》、《熱帶複眼》也將合體同場放映，一劇情片、一動畫片大吹南洋風，詮釋馬來西亞鄉野傳奇各擅勝場。

張吉安是驅魔解降師之子、曾榮膺第57屆金馬獎最佳新導演，降頭電影《南巫》改編自張吉安父親遭人下降頭的真實事件，劇情描述馬泰邊界的象嶼山村落，丈夫和鄰居爭吵後，突然口吐血釘、被下降頭，妻子只得求助民間信仰、拯救性命垂危丈夫的故事，一探當地人界、神界與巫界的交會傳奇。

張徐展則為紙紮藝術掌門人、去年勇奪第59屆金馬獎最佳動畫短片，《熱帶複眼》以傳統紙紮工藝結合逐格動畫拍攝出這部17分鐘的。該片揉合台灣藝陣舞蹈，重新演繹馬來西亞民間故事「鼠鹿過河」，引領觀眾從蒼蠅的複眼視角，觀看紙紮動物「鼠鹿」如何閃避兇猛鱷魚，穿越危險湍急河流的故事。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！