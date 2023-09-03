天后李玟離世後，流出一段她生前控訴節目《中國好聲音》的音檔，引發各界譁然，許多人紛紛站出來揭露節目的黑幕，其中與李玟感情相當好的歌手甄妮也不斷在社群發聲，替李玟抱不平；而她昨（2）日發文表明休戰《好聲音》，坦言目的已經達到，所以適時全身而退、靜觀其變，但今（3）日她再發文質疑李玟搭上救護車的影片「不會被人洗掉了吧？」

甄妮今（3）日發文寫下，「抱怨別人不如反省自己，抱怨只會讓事情更糟，與其抱怨，不如盡快化解困境，真誠道歉才是良策」，但她突在留言區提到「照道理說，救傷車上必有全程錄影，活著上去，死著下來，到底發生什麼事，拿出影帶就揭曉，錄影帶呢？錄影帶呢？不會被人洗掉了吧！那麼懸疑」質疑有影片證據未公開。

事實上，李玟離世消息曝光後，起初是傳出她輕生，但後來據香港媒體報導，李玟並非死於輕生，而是在救護車上嘔吐過程，被嘔吐物卡進肺才窒息身亡，因此甄妮才會認為應公開救護車上的影片。

甄妮質疑李玟上救護車後的影片被洗掉。（圖／翻攝自甄妮臉書）

不過，二姊李思林（Nancy）曾表示，希望外界不要亂猜測死因，一切得等法醫公開，甄妮隨後也在留言區寫道：「驗屍報告出爐要4到6個月，7.8.9.10.11.12. 年底揭露，現在都不用多說，耐心等候」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980