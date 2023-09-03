「秋季享樂」優惠住房專案入住雅緻家庭房一晚、翌日自助式早餐2客、摩天輪搭乘券，專案售價3999元。（義大皇家酒店提供）

教師於9月28日教師節當日入住義大皇家酒店，還可免費升等至面摩天輪景觀的豪華家庭房房型。（義大皇家酒店提供）

「秋季享樂住房專案」內含溫馨家庭房住宿一晚、翌日自助早餐2客及摩天輪搭乘券，專案價2999元。（義大皇家酒店提供）

義大天悅飯店深受親子遊客喜愛，有不少遊樂設施供小朋友玩樂，圖為「童趣樂花園」的智能互動牆。（義大皇家酒店提供）

秋高氣爽的9月沒有7、8月的燠熱高溫，適合來趟小旅行，高雄的義大皇家酒店與天悅飯店因應重陽節與教師節，推出「秋季享樂住房專案」迎客，即日起至10月31日止，只要出示教師相關證件或年滿60歲長者皆可訂房入住。一泊一食外，加贈摩天輪搭乘券；另有平日入住再贈12歲以下兒童早餐2客，教職人員指定日期入住可享房型升等好康，最低價每人750元起。

義大皇家平日家庭房 含早餐每人免1000元

為了感謝長輩與軍公教人員不辭辛勞地守護家庭與社稷，即日起至10月31日止，義大皇家酒店回饋軍公教與樂齡族，特別推出「秋季享樂」優惠住房專案。專案售價3999元，包含雅緻家庭房住宿一晚、翌日自助式早餐2客、摩天輪搭乘券；周一至周五入住加贈12歲以下兒童早餐2客，4人住房平均每人不到1000元，頗為超值。周六入住需加價1000元，連假入住則需加價1500元。另外，教師於9月28日教師節當日入住，還可免費升等至面摩天輪景觀的豪華家庭房房型。

位在南台灣義大世界園區內的義大皇家酒店，結合樂園玩樂、商場購物、餐廳美饌，加上飯店住宿和館內的多款休閒設施與中西式餐廳，一站滿足不同年齡層的度假需求。

親子最愛義大天悅飯店 樂齡族住房享優惠

「秋季享樂住房專案」也適用於義大世界園區內另一間義大天悅飯店，更加碼邀請樂齡族同享，入住時出示軍公教相關證件或年滿60歲者，就可享有專案價2999元的好康，專案內含溫馨家庭房住宿一晚、翌日自助早餐2客及摩天輪搭乘券，每人只要750元。9月28日教師節，老師於當日入住可免費升等至今年全新完工的星悅尊榮家庭房。該專案周六入住加價1000元，連假入住需加價1500元，10月31日前供應，日限10間。

義大天悅飯店深受親子遊客喜愛，室內休閒設施「歡樂小天地」各式玩具應有盡有，並定期更新主題，入住即可暢玩休閒設施；知名的「童趣樂花園」，遊樂設備包括超大沙坑區、軌道車車區、溜滑梯、智能互動牆、電子曲棍球區，打造孩子們的快樂天堂。