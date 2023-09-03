水保署長李鎮洋說，應變期間每日12時半前將警戒發布分析研判情資通報各縣市政府，以利提前規畫疏散避難。（水保署提供／楊靜茹南投傳真）

農業部長陳吉仲3日至南投縣中興新村農村發展及水土保持署視察，與各分署視訊掌握防災整備情況，並了解土石流及大規模崩塌災害緊急應變情形，指示水保署加強守視氣象情資，適時將土石流及大規模崩塌紅黃警戒訊息通報各縣市災害應變中心。

水保署長李鎮洋說明，卡努風災後，協助南投縣仁愛鄉完成緊急搶通及野溪清疏工程，以衛星影像及無人機進行新生崩塌地判釋，同時將仁愛鄉的土石流警戒基準值由300毫米降為250毫米；應變期間每日12時半前將警戒發布分析研判情資通報各縣市政府，以利提前規畫疏散避難，針對已達或可能達紅色警戒區域，隨時主動聯繫各縣市加強戒備。

陳吉仲指出，卡努颱風在南投縣仁愛鄉降下超過1000毫米雨量造成重大災情，蘇拉颱風也為台東地區帶來逾500毫米降雨，中央氣象局預估海葵累計雨量，東部、南部山區總雨量上看900mm，恐將造為受災地區造成二次災害。

陳吉仲指示水保署，保持警戒加強守視氣象情資，務必隨時注意土石流潛勢溪流及大規模崩塌警戒訊息，盡早提醒各級防災單位與民眾，建議定時在水保署防災網首頁刊載雨量預測及土石流及大規模崩塌的紅黃警戒區資訊，供各方參考，以降低災害衝擊。