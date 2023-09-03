嘉義市志航國小目前全校仍有37名軍人子弟，九三軍人節這周，志航國小學生們以特別的方式向他們的軍人父母致敬。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

校方為孩子錄製影片，今影片正式亮相，孩子的童言童語讓軍人父母看了感動不已。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

九三軍人節這周，志航國小學生們以特別的方式向他們的軍人父母致敬。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

今天是九三軍人節，前身是空軍子弟學校的嘉義市志航國小，目前全校仍有37名軍人子弟，為讓孩子跟平日工作繁忙的軍人父母說說話，獻上祝福，校方為孩子錄製影片，今影片正式亮相，孩子的童言童語讓軍人父母看了感動不已。

志航國小校長鄭宛鈺表示，志航國小前身是空軍子弟學校，以紀念中華民國空軍驅逐機部隊上校司令兼第4大隊長高志航將軍命名，目前學校有37位軍人子弟，他們的父母包括退役軍人和軍官，許多孩子的父母在空軍第四聯隊，水上基地服務，還有一些父母在海巡署、陸軍等單位工作。

為感謝國軍，鄭宛鈺說，九三軍人節這周，志航國小學生們以特別的方式向他們的軍人父母致敬，學校不但以飛行領航員儀式歡迎一年級新生入學，也把孩子們集結在一起，錄製了一部感人至深的影片，表達對父母平日辛苦工作的感激之情。

二年級品睿說希望爸爸每天回家，他很愛爸爸，三年級世詮說爸爸常常熬夜工作一定很不容易，羽彣希望在澎湖工作的爸爸要保重身體，四年級蕙瑄說爸爸9月6日才能回來，「爸爸是我心目中永遠的超人」，五年級禹彤說爸爸為了保護全家人與人民，特別辛苦「爸爸加油」。

鄭宛鈺表示，這個特別的活動不僅是對軍人父母的敬意，也是對九三軍人節的重要紀念，強調學校結合歷史，讓孩子勾勒出自己「未來領航員」圖像，在雙語科技素養之外，也培養學生愛國情懷和感恩心，鼓勵他們在學業和社會參與中成為「領航員」。

至於這支影片今已正式由校方發布，同時也在志航國小官方網站和社交媒體平台上分享，鄭宛鈺說，師生一同向所有為國家付出的軍人表示敬意，並祝他們九三軍人節快樂！