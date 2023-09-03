泰國皇家憲報周六（9月2日）發布一項王室命令，稱泰王瓦吉拉隆功御准新任總理賽塔提呈的內閣名單，該任命自9月1日起生效。賽塔透露，新一屆內閣34位部長就職宣誓將定於周二（9月5日）下午5點進行。

綜合泰國媒體報導，賽塔就內閣部長就職宣誓及新政府政策方針公開相關事宜接受記者採訪，他透露8日至9日或10日至11日將向民眾公開本屆政府執政政策方針，並組織召開第1次內閣會議。此外，下議院秘書長處也透露，新政府執政政策方針很有可能將在11日公布。

當被問及新政府政策方針與11個聯合執政黨派，是否協商存在問題時，賽塔表示，「大家都非常清楚目前國家急需解決的問題，聯合執政黨派間也在積極協商討論中。」目前，政策聲明草案即將完成，預計將於9月6日提交下議院審核通過。

賽塔表示，第一次內閣會議將討論削減電費和燃油費來抑制生活成本上漲，同時探討放寬對中國大陸旅客的簽證規定，以促進旅遊業的發展。

值得注意的是，根據最新公布的34個內閣職位名單，賽塔所屬的為泰黨拿下17個職位，國會第3大黨泰自豪黨8個，親軍方政黨公民力量黨和團結建國黨分別拿下3個和4個。為泰黨將掌管國防、交通、商業、衛生和外交部；泰自豪黨將掌管教育、內政和勞動部；親軍方政黨將負責能源和環境部。

賽塔兼任財政部長，新政府副總理有6位，其中包括為泰黨副黨魁普湯、泰自豪黨黨魁阿努霆和公民力量黨黨魁兼前副總理普拉威的弟弟帕恰拉瓦；帕恰拉瓦同時兼任自然資源環境部長。

至於國防部長，則由為泰黨的蘇信（Suthin Klangsaeng）擔任，他將在宣誓完畢正式上任後，親自前往中央和各地區軍隊視察，尤其是邊境地區，了解軍人們生活情況，鼓舞士氣。

泰國前副總理顧問蔡百山指出，軍方支持為泰黨的下議員蘇信擔任新任國防部長，相信其能夠帶領泰國邁向國防新時代。

蔡百山表示，蘇信是泰國歷史上第一位擔任國防部長但沒有兼任總理或副總理職位的平民部長，其得到了來自各方的支持，包括現任陸軍總司令、前國防部部門成員等。他認為，蘇信將帶領泰國邁向國防新時代。

此外，蔡百山也表示，希望「陸軍電視5台」充分發揮其新時代傳媒的作用，成為國防部新聞報導的發源地，傳播國家共識和愛國精神。據悉，前國防部次長尼攀上將將升任助理國防部長。