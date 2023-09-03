《黑》描述真實歷史事件，探討美國種族民權運動。（雄影提供）

高雄電影節將於10月7日開幕，亞洲最大的XR沉浸式影像大展「XR無限幻境」，3日公布「年度焦點」AR擴增實境作品《黑》，該片為台灣、法國團隊聯合製作，由史蒂芬佛恩奇諾與皮耶阿蘭傑羅雙人導演、黃茂昌監製，並集結王誌成、王佳惠、周震等台灣頂尖影視創作者，金馬影后桂綸鎂獻聲演出，今年4月於法國龐畢度藝術中心首映後，10月移師高雄電影節舉行亞洲首映。

《黑》根據法國作家Tania de Montaigne的同名書籍，描述真實歷史事件。1955年3月2日下午，在阿拉巴馬州蒙哥馬利郡的公車上，15歲的黑人女孩克羅黛特科爾文，因拒絕讓座給一名白人乘客遭到逮捕，入獄後她決定控告整個城市，並聲稱自己無罪，在這之前沒有人膽敢這麼做，但科爾文身為美國民權運動的先鋒之一，卻沒有人記得她的名字。

雙導演之一的史蒂芬佛恩奇諾坦言，一開始接觸原著時感到驚訝不已，即便自己大學專攻民權運動，卻也從未聽說過克羅黛特科爾文的名字，認為雖然是60年前的歷史，但它所帶來的力量和共鳴，以及對今天的觀眾的重要性，都是無法忽視的。

《黑》於高雄電影節亞洲首映，是XR領域少見的大型AR作品，同場可有4名觀眾一起進入故事，高雄流行音樂中心「海豚三號」館將變身成美國小鎮，讓觀眾頓時感受1950年代的幽暗氛圍。為了貼近真實，藉由擴增實境技術，觀眾會化身為15歲黑人女孩克羅黛特科爾文，身歷其境融入她的日常，與她同坐在公車上、一同出席法庭審判、直接面對定罪她的法官，完全體會當時的種族隔離政策與體制，並增強了觀眾觀影時不公平的感受。

《黑》共有英文、中文兩個版本體驗，中文版透過桂綸鎂的美聲穿越時空，英文版本則由原著作家Tania de Montaigne擔任說書人。台灣製片人黃茂昌認為，桂綸鎂是具有高知名度、形象良好的優質演員，對於歷史題材有一定的引導性與說服力，也透露對於這次沉浸式內容的製作，桂綸鎂非常感興趣，覺得這個計劃的主題非常有意義，對她來說是新的嘗試，說書人角色也表現得可圈可點，得到製作團隊讚賞。