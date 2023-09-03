美國內華達州知名慶典活動火人祭（Burning Man）遭遇37年來最大雨彈襲擊，原本乾燥的沙漠地帶瞬間變為爛泥地，影響車輛通行，主辦單位宣布禁止進出，7萬狂歡人士受困。部分狂歡人士全身沾滿泥土，儼然變成「泥人」，他們被建議保存食物、飲水，許多人因低溫凍僵，擠進附近酒吧取暖。

火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，沙漠變成爛泥地。（圖／路透社）
火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，沙漠變成爛泥地。（圖／路透社）

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，在內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）登場的火人祭，上周遭遇1986年活動成立以來最大的暴雨襲擊，2日當地降下了6英吋（約15公分）雨量，預計3日會再降下3英吋（約7.6公分）雨量。

黑岩沙漠瞬間變成爛泥地，原本應該4日閉幕的火人祭，主辦單位提前在1日晚間喊停，宣布進出黑岩市的道路已經封閉，指出過去24小時的雨量導致車輛無法通行，呼籲民眾不要再前來參加活動，不過仍有超過7萬名已經抵達現場的狂歡人士受困。

這些人拍攝影片分享場內慘況，畫面顯示，原本乾燥的沙漠淪為爛泥地，混濁的泥水、泥土淹進帳棚內，不少人用深色垃圾袋包住小腿，充當雨鞋，他們身上沾滿黃褐色泥土，儼然變成「泥漿人」，還有吉普車卡在泥土中動彈不得，畫面相當狼狽。

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消息人士透露，部分狂歡人士在暴雨過後失溫（hypothermia），他們湧進當地酒吧取暖。

火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，沙漠變成爛泥地。（圖／路透社）
火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，沙漠變成爛泥地。（圖／路透社）

主辦單位呼籲現場民眾保存食物、飲水及能源，並且在溫暖、安全的地方避難。

火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，帳篷內淹成爛泥地，狂歡民眾用塑膠袋包住腳，充當雨鞋。（圖／路透社）
火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，帳篷內淹成爛泥地，狂歡民眾用塑膠袋包住腳，充當雨鞋。（圖／路透社）

火人祭每年於內華達州的黑岩沙漠舉行，一連舉行9天，每年約吸引6萬人來到黑岩市跳舞、創作藝術，火人祭每年的主題都不同，鼓勵狂歡人士透過藝術創作來表達與互動，這項慶典的高潮在於焚燒巨大人形的木頭雕像。

文章來源：Burning Man is rained off! Gates to festival are CLOSED as 73,000 revelers are warned of hypothermia ahead of FREEZING desert night after torrential rain - and told to conserve water, food and fuel
文章來源：Burning Man freezes! Revelers are catching HYPOTHERMIA and fleeing to local bars for warmth as torrential rain and biting winds cause havoc at Nevada hippie festival The final weekend of the Burning Man festival in Nevada's Black
文章來源：Videos Show Burning Man Attendees Stranded by Mud in Remote Nevada Desert
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