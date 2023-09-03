美國內華達州知名慶典活動火人祭（Burning Man）遭遇37年來最大雨彈襲擊，原本乾燥的沙漠地帶瞬間變為爛泥地，影響車輛通行，主辦單位宣布禁止進出，7萬狂歡人士受困。部分狂歡人士全身沾滿泥土，儼然變成「泥人」，他們被建議保存食物、飲水，許多人因低溫凍僵，擠進附近酒吧取暖。

火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，沙漠變成爛泥地。（圖／路透社）

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，在內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）登場的火人祭，上周遭遇1986年活動成立以來最大的暴雨襲擊，2日當地降下了6英吋（約15公分）雨量，預計3日會再降下3英吋（約7.6公分）雨量。

黑岩沙漠瞬間變成爛泥地，原本應該4日閉幕的火人祭，主辦單位提前在1日晚間喊停，宣布進出黑岩市的道路已經封閉，指出過去24小時的雨量導致車輛無法通行，呼籲民眾不要再前來參加活動，不過仍有超過7萬名已經抵達現場的狂歡人士受困。

Tens of thousands of people attending the Burning Man festival in the Nevada desert are being told to conserve food, water and fuel as they shelter in place after a heavy rainstorm https://t.co/63N6id7vyn pic.twitter.com/sc0VeClt9Y — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 2, 2023

這些人拍攝影片分享場內慘況，畫面顯示，原本乾燥的沙漠淪為爛泥地，混濁的泥水、泥土淹進帳棚內，不少人用深色垃圾袋包住小腿，充當雨鞋，他們身上沾滿黃褐色泥土，儼然變成「泥漿人」，還有吉普車卡在泥土中動彈不得，畫面相當狼狽。

消息人士透露，部分狂歡人士在暴雨過後失溫（hypothermia），他們湧進當地酒吧取暖。

火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，沙漠變成爛泥地。（圖／路透社）

主辦單位呼籲現場民眾保存食物、飲水及能源，並且在溫暖、安全的地方避難。

火人祭（Burning Man）遭到暴雨襲擊，帳篷內淹成爛泥地，狂歡民眾用塑膠袋包住腳，充當雨鞋。（圖／路透社）

火人祭每年於內華達州的黑岩沙漠舉行，一連舉行9天，每年約吸引6萬人來到黑岩市跳舞、創作藝術，火人祭每年的主題都不同，鼓勵狂歡人士透過藝術創作來表達與互動，這項慶典的高潮在於焚燒巨大人形的木頭雕像。