海葵颱風中心即將在下午3時登陸台東，氣象達人彭啟明表示，海葵颱風的眼牆結構發展不錯，台東到花蓮間將遭眼牆的強勢雲帶撞擊，降雨將會很猛烈，且颱風眼中心有大量閃電發展，通常在颱風增強時發生，這次是海葵在登陸前最後一搏。

天氣風險也指出，海葵颱風在登陸前還是奮力張開了颱風眼，在颱風眼牆南側目前有大量的閃電訊號，在颱風登陸之後，南部地區要非常小心颱風南側厚實的環流，目前颱風的雲系已經完全包覆台灣。

彭啟明今天在臉書發文，海葵颱風的眼牆結構發展得很不錯，提醒台東到花蓮間，下午開始將遇到眼牆的強勢雲帶撞擊，降雨會很猛烈，要多注意。

彭啟明表示，尤其是海葵颱風眼中心附近的白色點點，是閃電發展對流的特徵，通常在颱風增強時會發生，這次是登陸前最後一搏，海葵登陸後結構會被地形破壞而減弱，晚上再來看發展。

天氣風險在臉書指出，今天白天宜蘭、花蓮、台東風雨加劇，接著台南、高雄、屏東入夜後風雨快速轉強，在今天下午3時颱風中心登陸後，會在明天凌晨從南部出海、進入台灣海峽，並且逐漸減速、緩慢西行。今天深夜至明天上午，南台灣風強雨驟、山區持續大雨，沿海低窪地區要慎防海水倒灌，之後颱風中心接近台灣的時候會不會偏折？颱風中心如何通過中央山脈？都是今天的觀察重點。

圖為海葵颱風各地風雨時程。(翻攝自天氣風險臉書)

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，海葵正加速狂奔中，與台灣距離只剩下50多公里，已通過綠島北方，將提早在下午3點左右以顛峰之姿於台東成功、東河附近登陸，極具破壞力的眼牆即將移入台東及花蓮南段。

台灣颱風論壇透露，這是睽違1471天，4年無颱登陸紀錄，將宣告終結，上一次颱風登陸，要回溯到2019年白鹿颱風登陸恆春，這有多久呢？當時甚至沒有Covid-19這種東西。