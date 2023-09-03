台北市新增2例登革熱本土病例，北市衛生局3日說明，分別為居住北投區30多歲男性及中山區60多歲男性，先後於8月27日及9月1日出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，就醫通報後在9月2日晚間確診。北投區個案在8月19至20日有台南市活動史，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調以釐清感染源。

衛生局統計，截至9月3日上午9時，台北市累計35例登革熱確診病例，含境外移入27例及本土病例8例，其中本土病例分布於北投區3例、文山區及中山區各2例、大同區1例。

衛生局呼籲，國內登革熱疫情嚴峻，且近期陸續有颱風生成，各地降雨頻繁，民眾務必加強清除室內外環境中積水容器，以減少病媒蚊孳生，並清除堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花瓶及各式盆栽底盤、帆布、廢棄輪胎等，颱風過後應再加強環境巡檢，立即清除積水，並進行容器減量。

由於各級學校日前開學，衛生局提醒，學校加強環境孳生源清除，如校職員工生出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、腹痛、腹瀉等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。