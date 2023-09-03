海葵颱風來勢洶洶，國防部為因應「海葵颱風」暴風圈逼近東臺灣，東部地區面臨強風豪雨惡劣天候，第二作戰區於今（3）日配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力計355員，協助花東居民執行預防性撤離及路樹傾倒清除任務，全力協助地區災害防救工作，第一時間保障民眾生命財產安全。

第二作戰區指揮官俞中將表示，雖然海葵颱風來勢洶洶，但已先期與各縣市政府共同規劃，在風災來臨前妥善預置兵力，完成災防工作，期將災損降至最低程度，共同捍衛美好家園。

協助花蓮縣豐濱鄉民眾實施預防性撤離。(國防部提供)

協助花蓮縣豐濱鄉民眾實施預防性撤離。(國防部提供)