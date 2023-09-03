國民黨台北市議員徐巧芯3日驚爆從巴西進口的雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，痛批蔡政府「謀財又害命」。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰3日還原進口蛋稽查流程，強調每批進口蛋都會受檢驗，若有任何環節不合格，就進不了台灣，他痛批徐巧芯為打擊執政黨，不惜再用謠言造成市場的恐慌，「真的沒有比這更下三濫的了。」

洪申翰指出，進口雞蛋是個專業，過程把關也很嚴謹，首先要拿到出口國的檢疫與衛生證明文件，且進口雞蛋要「逐批」檢驗，到台灣後，要經過農業部防檢局針對檢疫問題的「逐批」檢驗，過了檢疫這關，要再經過衛福部食藥署針對安全的「逐批」檢驗，若防檢局、食藥署有一關不合格就要全數銷毀或退運，所有支出由廠商負擔。

洪申翰接著表示，因此從出口國出來不合格的雞蛋，不用大驚小怪，重點是在邊境的「逐批」檢驗，能嚴謹地把不合格的雞蛋驗出來，然後全數銷毀或退運。簡單說，每批進口蛋都會受檢驗，只要上述有一個環節不合格，就進不了台灣，就是這麼簡單。

他表示，農業部長陳吉仲的臉書上也早坦蕩蕩地寫明，防檢署在入台第一關，逐批檢查出217.59萬顆蛋有檢疫問題，食藥署檢查出488.49萬顆在安全上不合格，合計706萬顆的雞蛋，都已全數退運跟銷毀，這些蛋根本進不了台灣的市場；有在邊境被驗出不合格雞蛋，因而被要求銷毀或退運的進口商，並不是只有「超思」，

他批評，各個雞蛋出口國或進口商，都可能會有極少數的蛋被檢驗出不合格，重點是嚴格地落實退運跟銷毀就好，根本不用大驚小怪。但徐巧芯刻意凸顯「超思居然有被檢驗出不合格！」隱蔽完整風險管理資訊，胡謅出一大篇狀似「政府跟特定廠商超思秘密合謀，要來謀財又放水害命」的指控，這是最惡劣的扭曲造謠。

他接著質疑，徐巧芯為了打擊執政黨，不惜再用謠言造成市場的恐慌，真的沒有比這更下三濫的了。如果，巴西進口蛋因為有極少數檢驗不合格，就都要被認定成「害命蛋」，那為何日本每個月要跟巴西進口超過1300萬顆？

文末他也指出，政府當然該強化雞蛋供銷的風險管理體質，但別忘了，上會期行政院提出用疫後經濟特別預算補助禽舍的優化改建，降低未來蛋業的產銷風險，一樣被在野黨批評為大撒幣的政策買票；缺蛋時政府緊急應變，補貼進口價差來平抑蛋價，事後又要被打成「掏空國庫」，「難道是要政府『躺平』嗎？」還是說，在野黨真的認為，讓母雞們沈浸在他們每天的造謠跟扭曲中，有助於母雞加速下蛋？