台北市中山區中央藝文公園由台鐵、北市工務局公園路燈工程管理處及文化部管理，當地里長吳崑山表示，公園由三個單位管理有如「三腳督」，如遇場地破損、樹目過於茂盛需要修剪，常常被三方推托，希望由公園處統一管理公園。北市議員吳沛憶辦理會勘後，公園處及台鐵將在3周內改善，也會在年底前舉辦協調會討論統一管理辦法。

吳崑山說明，目前中央藝文公園運動跑道、水泥地破舊，地面出現破損及多處破洞，曾有里民反映運動後摔倒，他擔心再不修理，長者、小孩都會受傷，破損處以台鐵維管居多，而且以往路面破損都只填補表面，不久後即脫落，希望找到一勞永逸的修補方法。

另外，周邊樹木生長旺盛，樹枝已垂下來會阻擋路過民眾視線，也需要負責修剪樹木的文化部處理。

他提到，中央藝文公園現在由中央的台鐵、文化部及北市府公園處管理，可能前腳踩到台鐵維管區，後腳碰到的卻是公園處維管區，此情況有如「三腳督」，但遇地面需要修整、樹木修剪，經常被三方推托，很希望由公園處統一管理，否則台鐵、文化部也是要委外處理，尤其台鐵不想多花錢，盼政府間可協調解決。

吳沛憶表示，經協調，場地破損修補將各自由台鐵及公園處在3周內改善完畢，另外公園的路燈也有年久失修問題，將請文化部、公園處及里辦公處討論增設路燈可行性，年底前會辦理協調會，討論中央藝文公園的統一管理辦法。

公園處表示，中央藝文公園內還有希望廣場是台鐵所有，上方為公園用地、下方是鐵道，到時開協調會再討論由哪個擔任認養。